Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon için antrenmanlarına Kayseri'de devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunları ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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