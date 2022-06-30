Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kamp yapılan otelin sahasında, ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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