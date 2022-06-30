Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

30.06.2022 21:14
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Kamp yapılan otelin sahasında, ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Rusya'yı uyardı
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 21:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement