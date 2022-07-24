Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

24.07.2022 16:39
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Bad Blumau Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.

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Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı
Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Avusturya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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