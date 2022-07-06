Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman; 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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