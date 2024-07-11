Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve aerobik koşular yaptı. Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

11.07.2024 14:11
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve aerobik koşular yaptı.

Yiğidolar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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