Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

29.06.2022 21:12

- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın ilk gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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