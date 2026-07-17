Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?