Sivassporlu Fidan, Ümraniyespor maçı öncesi Süper Lig hedefini açıkladı

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kamil Fidan, Süper Lig'e çıkmayı istediklerini belirterek, "Hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile mücadele edecek Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların 23 yaşındaki futbolcusu Kamil Fidan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ümraniye maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Fidan, "Öncelikle uzun bir zaman oldu. 5 buçuk haftaya yakındır takımla çalışmıyordum, daha yeni yeni döndüm. Zaman zaman iyi işler yaptık, zaman zaman beklentinin altında kaldık ama şu anda önemli bir yerdeyiz. Önümüzde iyi bir fikstür var. İyi bir seri yakalayıp, üst sıraları artık yakalamak istiyoruz. Takımdan uzak kalınca ister istemez özlüyoruz ama iyi bir hava vardı. Ben de bu havayı daha iyi yerlere getirmek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu yönde devam ederiz. Kısa vadede olarak Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz. Onun haricinde her Türk futbolcu gibi Türk Milli Takımı'nı ben de istiyorum" diye konuştu.