Sivassporlu Fode Koita\'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor maçında kırmızı kart gören Sivassporlu oyuncu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Sivasspor Kulübü sporcusu Bangaly Fode Koita'nın, 14.01.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL