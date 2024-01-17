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Sivassporlu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası - Son Dakika
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Sivassporlu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor maçında kırmızı kart gören Sivassporlu oyuncu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. PFDK'nın bugünkü toplantısında alınan karara göre, Koita'nın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle cezalandırılmasına karar verildi.

Sivassporlu Fode Koita\'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası
17.01.2024 - 20:10,
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor maçında kırmızı kart gören Sivassporlu oyuncu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Sivasspor Kulübü sporcusu Bangaly Fode Koita'nın, 14.01.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivassporlu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası - Son Dakika
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