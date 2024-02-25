Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz'ın Omuzu Çıktı - Son Dakika
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Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz'ın Omuzu Çıktı

Sivassporlu Futbolcu Bartuğ Elmaz\'ın Omuzu Çıktı

Sivasspor'un Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın sol omuzunun çıktığı açıklandı. Elmaz, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi süreci planlanacak.

25.02.2024 21:47  Güncelleme: 21:51
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Sivasspor'un sahasında karşılaştığı Pendikspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın omuzunun çıktığı açıklandı.

Sivasspor'da Bartuğ Elmaz şoku yaşanıyor. Genç futbolcunun Pendikspor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak sol omuzunun çıktığı duyuruldu. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında bugün sahamızda Pendikspor ile oynadığımız maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." - SİVAS

Kaynak: İHA

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