Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Spor

Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sivasspor taraftarları, maça büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu. Yaklaşık 13 bin taraftar takımı destekliyor.

22.04.2024 20:53
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Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurdu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek veriyor. Karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar takip ediyor.

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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