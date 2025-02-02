Siverek Belediyespor - Onikişubat İdman Yurdu Spor Maçı Kavga Nedeniyle Başlamadan Sona Erdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor arasında oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesinde yaşanan kavga nedeniyle başlamadan sona erdi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor arasında oynanması planlanan karşılaşma tartışma çıktı. İki takım oyuncuları ve teknik heyet arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Onikişubat İdman Yurdu Spor'dan 4 futbolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sporcular tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Onikişubat İdman Yurdu Spor takımı sahaya çıkmama kararı aldı.
Hakem, sahaya çıkmayan Onikişubat İdman Yurdu Spor'u hükmen 3-0 mağlup ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
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