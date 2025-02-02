Siverek'te BAL Maçı Öncesi Kavga: Onikişubat İdman Yurdu Sahaya Çıkmadı - Son Dakika
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Siverek'te BAL Maçı Öncesi Kavga: Onikişubat İdman Yurdu Sahaya Çıkmadı

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Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor arasında oynanması planlanan Bölgesel Amatör Lig maçı, önceden yaşanan kavga nedeniyle iptal oldu. Kavga sonucu Onikişubat İdman Yurdu Spor'dan 4 futbolcu hafif yaralandı ve takım sahaya çıkmamaya karar verdi. Maç, hükmen Siverek Belediyespor’un 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

02.02.2025 14:59  Güncelleme: 15:05
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- Siverek'te BAL maçı öncesi kavga

Kavga sonrası Onikişubat İdman Yurdu Spor sahaya çıkmadı

ŞANLIURFA - Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor arasında oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesinde yaşanan kavga nedeniyle başlamadan sona erdi.

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor arasında oynanması planlanan karşılaşma tartışma çıktı. İki takım oyuncuları ve teknik heyet arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Onikişubat İdman Yurdu Spor'dan 4 futbolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sporcular tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Onikişubat İdman Yurdu Spor takımı sahaya çıkmama kararı aldı.

Hakem, sahaya çıkmayan Onikişubat İdman Yurdu Spor'u hükmen 3-0 mağlup ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siverek'te BAL Maçı Öncesi Kavga: Onikişubat İdman Yurdu Sahaya Çıkmadı - Son Dakika

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