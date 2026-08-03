Sivrice\'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Elazığ Sivrice'de yaz dönemi kapsamında 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler beş farklı branşta antrenman yapıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivrice Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen GSB spor okulları faaliyetleri sürdürülüyor.Program dahilinde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik branşlarında antrenmanlar düzenleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalardan, ilçede ikamet eden 7-15 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yanı sıra yaz tatili için il dışından Sivrice'ye gelen ailelerin çocukları da faydalanıyor.

Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen sportif eğitim faaliyetlerine devam ediyor.