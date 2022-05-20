Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor

20.05.2022 14:53
Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geleneksel okçuluk sporu faaliyetlerini geliştirmek adına çalışmalar sürerken, bu amaçla kurulan Spor Kulübünün Başkanı Ercan Kara bazı ziyaretlerde bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geleneksel okçuluk sporu faaliyetlerini geliştirmek adına çalışmalar sürerken, bu amaçla kurulan Spor Kulübünün Başkanı Ercan Kara bazı ziyaretlerde bulundu.

Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Spor Kulübü, Sivrihisar ilçesinde geleneksel okçuluk sporunu geliştirmeye çalışıyor. Kulüp bazında üç yıldır federasyon ve özel turnuvalara profesyonel olarak katılan kulüp sporcuları, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmaya çalışıyor. Kulüp Başkanı Ercan Kara ilçedeki okçuluk faaliyetlerini geliştirebilmek adına Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret etti. Başkan Kara, geleneksel Türk okçuluğu hakkında bilgiler vererek, ilçe için yapılabilecek sosyal aktiviteler hakkında görüşmeler yaptı. Başkan Kara, her iki isme de günün hatırası olarak, "Okçunun hediyesi ok olur" diyerek, üstünde ok olan bir plaket hediye etti. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor
Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor

YORUMLAR
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Türk okçuluğunda hedef, tarihini bilen bilinçli nesiller yetiştirmek Türk okçuluğunda hedef, tarihini bilen bilinçli nesiller yetiştirmek
Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Okçuluk, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivrihisar'da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor - Son Dakika


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