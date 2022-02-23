Slavia Prag-Fenerbahçe maçına doğru - Jindrich Trpisovsky - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çekya ekibi Slavia Prag'ın teknik direktör Jindrich Trpisovsky, 3-2 kazandıkları ilk maçta sergiledikleri performansı tekrar ederek tur atlayacaklarına inandığını söyledi.

Eden Arena'da gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini aktaran Trpisovsky, "İlk maçta klasik 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkmadık. Maç içinde dizilişi değiştirdik. Yarın da rakibin oyununa cevap verecek bir dizilişle sahaya çıkacağız. İlk maçta kaliteli bir oyun sergiledik. Tüm oyuncular görevlerini yerine getirdi. Yarın da ilk maçtaki performansımızı sergileyerek tur atlamayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili konuşan Çek teknik adam, "Emin olmadığımız bazı oyuncular var. Sevcik'in oynama ihtimali zor görünüyor. Masopust da kesinlikle maça çıkamayacak. Diğer arkadaşların durumuna da antrenmandan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.

İlk karşılaşmada 5 golün atıldığını hatırlatan Trpisovsky, "Çok hızlı atağın olduğunu gördük. İki takım da hızlı ve hevesli oynadı. İkinci müsabakada da kontra atakların büyük rol oynayacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sahaya sürecekleri kadronun ve dizilişin belli olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, "Son antrenmanın ardından ufak değişiklikler yapabiliriz. Sahamızda oynamak daha basit ve avantajlı. Bu sahaya alışkınız. Bunun avantajlarını kullanmak istiyoruz. Uzun bir süre sonra taraftarlarımız önünde oynayacağız. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çok farklı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Oyun esnasında gerekli değişiklikleri yapabilecek bir kadroyla maça çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada sağlık sorunları nedeniyle takımın başında yer alamadığının hatırlatılması üzerine Çek çalıştırıcı, "Takımla beraber olamamak çok zordu. 24 yıldır antrenörlük yapıyorum, bu bir ilkti. Çok zor oldu. Takım süper oynadı. Son 8 dakika haricinde keyif aldım. Ekran başında maçı izlemek çok farklı bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Trpisovsky ile basın toplantısına katılan Slovak oyuncu Ivan Schranz ise, "İlk maçın benzeri olacağını düşünüyoruz. İyi hazırlandık. İyi bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Her bir oyuncuya özel olarak dikkat etmemiz gerekecek. Seyircilerimiz önünde oynamak çok farklı. Güzel bir akşam olacağını ümit ediyorum." görüşlerini aktardı.