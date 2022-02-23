Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
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Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır

23.02.2022 19:30

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, orta ve şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Slavia Prag-Fenerbahçe müsabakası, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır
Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır
Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika


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