Slavia Prag hocası Trpisovsky, Fenerbahçe'nin en güçlü rakip olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Slavia Prag hocası Trpisovsky, Fenerbahçe'nin en güçlü rakip olabileceğini söyledi

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Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Trpisovsky, Fenerbahçe'nin, Slavia'nın oynadığı maçlar arasında en güçlü takım olabileceğini ve yarın hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçı öncesi, "Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Yarın hata yapmamalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag, İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Prag ekibinde Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky, mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'nde puan almanın zor olduğuna dikkat çeken Trpisovsky, "Avrupa maçları her zaman zordur. Turnuva çok uzun sürekli aynı konuları konuşuyoruz. Her ne kadar kafaya takmasak bile kafamızdan gitmiyor. Her gelecek maç yeni maça odaklanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe büyük fırsatlara sahip olabiliyor. Türk futbolunun piyasası yukarı gitmiş. Her zaman önemli olan şey sahadaki performanstır, maliyet değil. Futbolun en güzel noktası kim daha hazırlıklı gelirse; hem takım hem oyuncunun performansı önemlidir. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşısında her şeye odaklanmamız gerekiyor. Bir oyuncu bile takım dışına kalsa etkilenebilir. Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız. Yarın hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Lukaku'ya 1 santimetre saha bırakmamalısınız"

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Trpisovsky, "Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu. Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız" dedi.

"Yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir"

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 4. maça çıkacak olan Prag ekibinin teknik patronu, sarı-lacivertlilerin gelişimi hakkındaki soruyu, "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim. Bu tür ambiyansı yaşamak için dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeSporSon Dakika

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