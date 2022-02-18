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Slavia Prag'ın yıldızının yolu Ege'den geçti - Son Dakika

Slavia Prag'ın yıldızının yolu Ege'den geçti

18.02.2022 12:29
Slavia Prag'ın yıldızının yolu Ege'den geçti

UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında dün Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 mağlup ederek Avrupa'da 24 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakalayan Slavia Prag'ın yıldızlarından Peter Olayinka'nın yolu yıllar önce Ege takımlarından geçti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında dün Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 mağlup ederek Avrupa'da 24 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakalayan Slavia Prag'ın yıldızlarından Peter Olayinka'nın yolu yıllar önce Ege takımlarından geçti. Çek temsilcisinde maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan 26 yaşında 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet, 2013 yazında uzun süre 1'inci Lig ekibi Denizlispor, 2014'te ise o dönem Süper Lig'de yer alan Akhisarspor'la antrenmanlara çıktı.

İki takımda da denenip hazırlık maçlarında da forma giyen Olayinka'nın Türkiye'ye transferi yetersiz bulunması ve maliyeti nedeniyle gerçekleşmedi. Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra 4 sezondur Slavia Prag'ta yıldızlaşan, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan futbolcu, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Inter ve Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Chelsea ve Arsenal gibi devlere karşı oynadı.


- İzmir
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Slavia Prag, Play Off, UEFA, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Slavia Prag'ın yıldızının yolu Ege'den geçti - Son Dakika Spor


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