Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la eşleşti. Prag, sahasında henüz kaybetmedi ve ligde 1 yenilgisi varr. Avrupa'da orta sıra takım seviyesinden üst basamağa yükselmek üzereler.
Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky'nin, "Bu takımlar arasından Fenerbahçe ile eşleşmek istiyorum" açıklaması gerçeğe dönüştü.
Slavia Prag resmi hesabı ise Fenerbahçe'ye meydan okudu. Çekya ekibi yaptığı paylaşımda, "Hocamızın istediği takım geldi" ifadeleri yer aldı.
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