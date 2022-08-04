Martin Svedik: "Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu" - Son Dakika
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Martin Svedik: "Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu"

04.08.2022 22:31
Martin Svedik: "Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu"

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, takımının iyi bir şekilde mücadele ettiğini ifade ederken, Fenerbahçe'nin bu maçta ağırlığını koyan taraf olduğunu söyledi.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, takımının iyi bir şekilde mücadele ettiğini ifade ederken, Fenerbahçe'nin bu maçta ağırlığını koyan taraf olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, kendileri açısından bu maçta her şeyin aleyhlerine olduğunu ifade ederek, "20 dakika boyunca gol yemeden maçı sürdürebilme amacımız vardı ama başaramadık. İlk golden sonra fırsatlar elde ettik. Bazı şanslarımız oldu ama bunları gole çeviremedik. Fenerbahçe'nin gol atması ve ilerleyen dakikalarda gördüğümüz kırmızı kart planı bozdu. Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler. Bu maçta Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu, gollere engel olamadık. Bizim açımızdan zor bir maç oldu ama iyi bir deneyim elde ettik" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Martin Svedik: 'Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu' - Son Dakika

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