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Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi - Son Dakika

Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi

11.02.2022 14:10
Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi

Slovenya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Slovenya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj şehrinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda 11'er sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Defne Coşkun, Ela Naz Özdemir, Göksu Doğan, İpek Burcu Aydıner, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nehir Öz, Nilsu Demiran, Nisa Gül Serdar, Sudem Denizli, Meriç Demirtepe

Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emre Ersoy, Gökdeniz Saraçlı, İsmail Efe Abi, Kaan Akdağ, Kaan Kara, Kemalata Akıncı, Muharrem Batu Servi, Sanberk Yiğit Oktar.

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Slovenya, Nisan, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi - Son Dakika
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