Slovenya, Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti
Slovenya, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı kolay geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Slovenya: Pavlovic Mori, Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec (Donko, Filipic, Godec, Frelih, Cvijic, Koren, Velikonja Grbac, Haluzan Sagadin)
Macaristan: Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss, Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak (Kertesz, Szalai, Eszter Zsombok, Nora Kiss, Pampuch, Luca Nemeth, Fekete, Anna Zsombok)
Setler: 25-21, 25-19, 25-16
Süre: 85 dakika (30, 28, 27)
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Slovenya, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Slovenya, 3 galibiyetle grubunu üçüncü sırada bitirdi. Macaristan ise 5 mağlubiyetle A Grubu'nu son sırada tamamladı.
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