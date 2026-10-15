SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Umut Eskiköy getirildi - Son Dakika
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SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Umut Eskiköy getirildi

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SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Umut Eskiköy getirildi. Kulüp, son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da görev yapan teknik adamla anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu; Sarıyer bu sezon 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Umut Eskiköy getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da görev yapan 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarıyer, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Son maçında ağırladığı Bodrum FK'ye 4-1 yenilen Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA
PendiksporSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

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SON DAKİKA: SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Umut Eskiköy getirildi - Son Dakika
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