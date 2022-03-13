Snooker: Nirvana Turkish Masters - Son Dakika
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Snooker: Nirvana Turkish Masters

13.03.2022 22:32
Snooker: Nirvana Turkish Masters

Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta şampiyonluğu, İngiliz Judd Trump kazandı.

Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta şampiyonluğu, İngiliz Judd Trump kazandı.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen ve Antalya'da düzenlenen turnuvanın son günü, İngiliz sporcular Matthew Selt ile Judd Trump arasında oynanan final mücadelesine sahne oldu.

Karşılaşmada rakibine 10-4 üstünlük kuran Trump, Dünya Snooker Turnuvası Nirvana Turkish Masters'ın şampiyonluğunu elde etti.

Toplam 500 bin dolar para ödüllü turnuva, düzenlenen törenle sona erdi. Ödül törenine Dünya Snooker Federasyonu Başkanı Jason Ferguson ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da katıldı.

Kariyerine Türkiye'de bir maksimum seri daha katan Trump'a şampiyonluk kupasını Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan takdim etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Snooker: Nirvana Turkish Masters - Son Dakika


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