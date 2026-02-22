Sofuoğlu 15. Sırada, Can 5. Oldu - Son Dakika
Son Dakika

Sofuoğlu 15. Sırada, Can 5. Oldu

Sofuoğlu 15. Sırada, Can 5. Oldu
22.02.2026 09:39
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike'da 15. sırada tamamlayarak sezonun ilk puanını aldı.

? Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen ilk ayağının ikinci yarışını 15. sırada tamamladı.

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 19. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 15. sırada bitirerek sezonun ilk puanını aldı.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Axel Bassani (Bimota by Kawasaki) 2'nci, Alvaro Bautista (Barni Spark) ise 3. oldu.

Avustralya'daki üç yarışı da kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti.

Can, Supersport'taki yarışta 5'inciliği elde etti

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, dün olduğu gibi damalı bayrağı 5. geçti.

Can, 22 puan topladığı Avustralya ayağı sonunda pilotlar klasmanının 6. sırasında yer aldı.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 28-29 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

Kaynak: AA

