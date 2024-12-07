Söğütspor, 1969 Bilecik Spor ile Zorlu Maça Hazır

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Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren Söğütspor, 1969 Bilecik Spor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına tamamladı.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu 5. hafta müsabakasında yarın saat 12.00'de kendi evinde 1969 Bilecik Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Maça dün gece maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan Söğütsporlu futbolcularda keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Takımın antrenörü İsmail Kamalı, ligde 7 puanla ikinci sırada yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçının önemine değinerek, ligde 5'te 5 yapmak istediklerini dile getirdi. - BİLECİK