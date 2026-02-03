Söğütspor ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika
Söğütspor ligin ikinci yarısına kötü başladı

Söğütspor ligin ikinci yarısına kötü başladı
03.02.2026 10:04  Güncelleme: 10:05
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Tavşanlı Belediyespor'a 2-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Takım, ligin 14. haftasında Tavşanlı Linyitspor'u ağırlayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısında oynadığı ilk maçını kaybederek, taraftarları üzdü.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftasında Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk oldu. Maça iyi başlayan ev sahibi Tavşanlı Belediyespor maçın 35'inci dakikasında Osman Keçelioğlu'nun golüyle 10- öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısını da iyi bir futbolla başlayan Söğütspor maçın 56'ncı dakikasında Murat Şamil Kurt'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra maçta 2 takımın bulduğu ataklar sonuçsuz kalınca maç bu skorla sonuçlandı. Söğütspor bu mağlubiyetle 19 puanla 8'inci sıraya gerilerken, Tavşanlı Belediyespor ise 18 puana yükseldi.

Öte yandan Söğütspor, ligin 14. haftasında Tavşanlı Linyitspor'u konuk edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söğütspor ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika

