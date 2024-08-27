Söğütspor, İsmail Kamalı\'yı teknik direktör olarak göreve getirdi

Spor

Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından Söğütspor'un başına İsmail Kamalı getirildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de her yıl şampiyonluğa oynayan Söğütspor tecrübeli teknik adam İsmail Kamalı ile anlaştı. Anlaşma sonrası açıklama yapan Söğütspor Başkanı İbrahim Bartu Bakkalcı, "2024 - 2025 sezonu için, 15 Yıl Bilecikspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, Bilecik futbolunda önemli başarılara imza atan hemşerimiz İsmail Kamalı ile anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK