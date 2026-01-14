Söğütspor Başkanı Güzel, ligin ikinci yarısındaki hedeflerini anlattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel ligin ikinci yarısındaki hedeflerini Vali Sözer'e anlattı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor Başkanı Halil Güzel, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, Söğütspor'un ligin ikinci yarısında mevcut sportif durumu, lig sürecindeki performansı ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, kulübün elde ettiği başarılar ile devam eden çalışmalar ele alındı.

Vali Sözer, BAL'da Bilecik'i temsil eden Söğüt Spor'a desteğin devam edeceğini belirterek, kulüp yönetimine ve sporculara başarı dileklerini iletti. - BİLECİK