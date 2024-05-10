Söğütspor, Vitraspor ile oynayacağı şampiyonluk maçına hazırlanıyor

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Söğütspor hafta sonu Vitraspor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıkları sürdürüyor.

Bilecik 1. Amatör Lig a ve b gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Play-Off Grup müsabakalarında karşı karşıya geldi. 3 takımın ligden çekildiği ligin son haftasında Vitraspor ile Söğütspor 24'er puanla girdi. 12 Mart pazar günü saat 16: 00'da Bozüyük Sentetik Saha'da Vitraspor ile Söğütspor karşı gelecek. Seyircisiz oynanacak maçın galibi Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olacak. Zorlu maç öncesi Söğütspor İlçe Stadı'ndan günü tek idmanla geçti. Futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, hedef 3 puan alarak şampiyon olmak. - BİLECİK