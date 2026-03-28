Söke 1970 - Afyonspor Maçı Ertelendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Didim Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlaması gereken Söke 1970 - Afyonspor müsabakası bugün ilçede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ev sahibi ekip yönetiminin yaptığı açıklamada, "Oynanması planlanan Söke 1970 Spor Kulübü – Afyonspor müsabakası bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle hakem, temsilci ve gözlemci tarafından gerçekleştirilen toplantı sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. Sağanak sonrası sahanın futbol oynanamaz hale geldiği görüldü.
