Söke 1970 Spor, Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke 1970 Spor, Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor

Söke 1970 Spor, Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke 1970 Spor, yeni sezon için çift antrenman yaparak hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken günü çift antrenmanla tamamladı.

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman programıyla tamamladı. Sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ekibin hazırladığı program doğrultusunda genel kuvvet çalışmasının ardından 5'e 2 ve taktiğe yönelik rondo organizasyonları üzerinde çalıştı. Akşam antrenmanında ise çift kale maç yapıldı. Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık ile yöneticilerin de takip ettiği antrenmanı, milli futbolcu Mehmet Sak da tribünden izledi. Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Sak, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Günün son bölümünde ise Yönetim Kurulu Üyesi Keramettin Temiz tarafından futbolcular ve kulüp personeline baklava ikram edildi. Samimi bir atmosferde tamamlanan antrenmanın ardından Söke 1970 Spor, yeni sezon hazırlıklarını birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdü.

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke 1970 Spor, Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Söke 1970 Spor, Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.