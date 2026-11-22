3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Söke 1970 Spor sahasında şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'la karşılaştı. Eskişehirspor rakibini 3-1 yenerek iddiasını sürdürdü.

Eskişehirspor maça hızlı başladı ve 8'inci dakikada Osman'ın golüyle perdeyi açtı: 0-1. Eskişehirspor'da 40'ıncı dakikada bu kez Kerem sahneye çıktı, fark ikiye yükseldi: 0-2. Söke 1970 Spor 50'nci dakikada Batuhan'ın golüyle farkı bire düşürdü: 1-2. Eskişehirspor 60'ıncı dakikada Hasan'ın golüyle bir kez daha iki farklı üstünlüğü ele geçirdi: 1-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Eskişehirspor'un oldu.

Bu sonucun ardından Söke 1970 Spor 9 puanla düşme hattında kaldı. Eskişehirspor ise 28 puana yükselip üst sıralarda yer aldı.