Söke Basket Üç Kategoride Namağlup Şampiyon - Son Dakika
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Söke Basket Üç Kategoride Namağlup Şampiyon

Söke Basket Üç Kategoride Namağlup Şampiyon

Söke Basket, U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup şampiyon olarak Aydın'ı temsil edecek.

08.02.2025 13:41
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Basketbol Ligi'nde erkekler kategorisinde bu sezon 5 farklı kategori oynanırken, şampiyonası bulunan 3 kategoride de Söke Basket namağlup şampiyon oldu.

U14, U16 ve U18 Erkekler kategorilerinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Söke Basket Kulübü, bölge şampiyonalarında Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. U14 Erkekler takımı, Manisa'da düzenlenen bölge şampiyonasında gösterdiği performansla da dikkat çekti. Turnuvada Afyon'u 10 sayı farkla, Çağdaş Bodrum'u ise 15 sayı farkla mağlup eden Söke ekibi, ev sahibi Manisa'ya ise 60-59'lük skorla sadece 1 sayı farkla kaybetti. Şampiyonası bulunmayan kategorilerde de önemli başarılar elde edilirken, kulüp Büyük Erkek Ligi ve U14 Gelişim Ligi'nde final oynayarak ikinci oldu.

Söke Basket Büyük Erkekler Takımı bu sezon Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'ne (EBBL) Aydın ilinden yükselen tek ekip olma unvanını kazanırken, 8-9 Mart tarihlerinde başlayacak olan ligde kulüp hem ilçeyi hem de Aydın'ı temsil edecek.

Kulüp Antrenörü Barış Koyuncuoğlu, "Şehrin takımı, şehrin oyuncuları ile sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Tüm kategorilerde başarıyı yakalayan teknik heyetimizin her bir bireyini, tüm sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Basketbol branşında ilçemiz ve Aydın ilimize büyük gurur yaşattığımızı düşünüyorum. Ancak biraz daha ilgiye ihtiyacımız olduğu da açık. Bu başarılarımızı paylaşıyor olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Söke Basket Üç Kategoride Namağlup Şampiyon - Son Dakika

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