Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı İsim Hakkı Anlaşması Yaptı

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Söke Voleybol Takımı önümüzdeki sezonda da "Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı" adıyla mücadele etmeye devam edecek. Söke Belediyesi ile isim hakkı konusunda anlaşma sağlandı.

Söke'nin tek profesyonel takımı olan Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı önümüzdeki sezon 2. Lig'de Söke ve Aydın ilinin ismini duyurmayı sürdürecek. Başarıları ile gururlandıran Söke Voleybol Takımı antrenörleri Mutlu Yıldırım ve Hızır Deniz, yaklaşan sezon öncesi Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında isim hakkı konusunda anlaşma sağlandı. Söke Voleybol Takımı önümüzdeki sezonda da "Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı" adıyla 2. Lig'deki yerini alacak. 2 Ağustos tarihinde yeni sezon kuralarının çekilip, fikstürün belli olacağı ifade edildi.

Söke Belediye Başkanı olarak Söke'nin Sultanlarına destek vermenin yanında yakından takip eden iyi bir taraftarları da olduğunu söyleyen Dr. Mustafa İberya Arıkan; yeni sezonda da yanlarında olacaklarını söyledi. Söke'de salon sporlarının gelişmesi, Söke'nin adının duyurulması anlamında Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı'nın çok güzel başarılar elde ettiğini belirten Başkan Arıkan; "Takımımız önümüzdeki sezon da belediyemizin adını taşıyacak. Tüm takıma, antrenörlerine başarılar diliyor, önümüzdeki sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Söke'nin tek profesyonel takımı olmalarının ve Söke'yi voleybol gibi bir branşta 2. Lig'de temsil ediyor olmanın gurur verdiğini ifade eden Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı antrenörü Mutlu Yıldırım; "Her zaman yanımızda olan Söke Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun bizim yanımızda olduğunu bilmek bize ayrıca güç veriyor" dedi. - AYDIN