Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı Yeni Sezonda Yine Sahalarda

Aydın'ın Söke ilçesinde başarılarıyla ilçenin gururu olan takımı önümüzdeki sezon yine "Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı" adıyla sahalarda olacak.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde de mücadele eden ve ilçenin gururu olan Söke Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda da "Söke Belediyesi" adıyla sahaya çıkacak. Son iki sezondur takımın isim sponsorluğunu üstlenen Söke Belediyesi, bu desteğini yeni sezonda da sürdürme kararı aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Kulüp Başkanı Mutlu Yıldırım arasında yapılan anlaşma ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Böylece Söke'nin başarılı kadın voleybolcuları, bir sezon daha Söke Belediyesi çatısı altında başarı hedefiyle mücadele edecek.

Başkan Arıkan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Söke'nin adını sporla duyurmaya devam edeceğiz. Voleybol takımımızın tüm branşlarda elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Gençlerimizi ve yerel sporcularımızı desteklemek bizim için büyük bir gurur. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Mutlu Yıldırım da verdiği destekten dolayı Söke Belediyesi'ne ve Başkan Arıkan'a teşekkür ederek, "Başkanımız ve Söke Belediyesi her zaman yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Yeni sezonda hedeflerimiz hep olduğu gibi yine başarılara imza atmak. Sökemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi. - AYDIN