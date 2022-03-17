Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu

17.03.2022 11:37
Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)'nde mücadele edecek Söke Belediyespor'un rakipleri belli oldu.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)'nde mücadele edecek Söke Belediyespor'un rakipleri belli oldu.

Aydın il şampiyonu olmasının ardından EBBL'de mücadele edecek Söke Belediyespor Büyük Erkekler Basketbol Takımı, (D) Grubunda ter dökecek. Dört takımlı grupta Söke Belediyespor'un rakipleri Denizli Çamlıkspor, ESA Bodrum ve Muğla Üniversitesi oldu.

Fikstür henüz belli olmazken, EBBL müsabaka takviminin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. - AYDIN

Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu
Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Söke Belediyespor'un EBBL'de rakipleri belli oldu - Son Dakika
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