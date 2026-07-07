Başkan Arıkan, Söke'nin amatör spor kulüplerini aynı masada buluşturdu - Son Dakika
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Başkan Arıkan, Söke'nin amatör spor kulüplerini aynı masada buluşturdu

Başkan Arıkan, Söke\'nin amatör spor kulüplerini aynı masada buluşturdu
07.07.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçedeki amatör spor kulüpleri ve spor yöneticileriyle bir araya gelerek sporun gelişimi için iş birliği mesajı verdi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini, spor camiasının il ve ilçe yöneticileriyle bir araya getirdi. Bir restoranda gerçekleştirilen buluşma, Söke'de sporun gelişimi adına önemli bir istişare toplantısına dönüştü.

Toplantıya Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Serhat Yığmetepe, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mehmet Ömer Altuntaş, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri, Söke Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyeleri Şakir Gülmez, Haşim Çiftçi ve Ahmet Cumhur Sakız, Belediye Meclis Üyesi Hilal Tiril Kabasakal ile ilçedeki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'de spora gönül veren tüm paydaşların buluşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Arıkan; "İlçemizde spora gönül verenler ve spora katkı sunanlarla bir araya geldik

Söke Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz" diyen Başkan Arıkan, yakın zamanda hizmete açılan Gençlik ve Spor Kompleksi'nin Söke için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Arıkan, "Aydınımız ve Sökemiz için çok büyük bir değere sahibiz. Ancak böyle tesislere sahip olmak tek başına yeterli değil. Asıl önemli olan bu tesislerin etkin şekilde kullanılması ve içinin spor faaliyetleriyle doldurulmasıdır. Hep birlikte güçlü bir sinerji oluşturabilirsek, Sökemiz spor alanında çok daha başarılı noktalara ulaşacaktır. Söke olarak geçtiğimiz hafta Hentbol Türkiye Şampiyonası'na, bu hafta ise Güreş Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonlar hem Sökemizin hem de Aydınımızın adının ülke genelinde duyurulması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte büyük emek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak imkanlar doğrultusunda spora destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Arıkan, "Elbette eksiklerimiz olabilir. Ancak tek hedefimiz Söke'de sporu daha ileriye taşımak ve başarılı sporcularımızın sayısını artırmaktır. Bunun da ancak belediyemiz, kamu kurumlarımız, federasyonlarımız ve spor kulüplerimizin ortak çalışmasıyla mümkün olacağına inanıyorum. Bu buluşmanın önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyor, katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Serhat Yığmetepe, ASKF Başkanı Mehmet Ömer Altuntaş ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri de böylesine kapsamlı bir buluşmanın spor camiası açısından son derece değerli olduğunu ifade ederek, organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Söke'de amatör sporun gelişimi, kulüplerin ihtiyaçları, ortak projeler ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Arıkan, Söke'nin amatör spor kulüplerini aynı masada buluşturdu - Son Dakika

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