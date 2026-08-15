Söke'de Yüzme Eğitimi İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'de Yüzme Eğitimi İçin Kayıtlar Başlıyor

Söke\'de Yüzme Eğitimi İçin Kayıtlar Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de 160 çocuğa yüzme eğitimi verildi. Yeni gruplar için kayıtlar 17 Ağustos'ta açılacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunda 2 ay boyunca 160 çocuğa yüzme eğitimi verilirken, özel gereksinimli 40 çocuk da projeler kapsamında çalışmalara katıldı. Yeni grupların kayıtları 17 Ağustos'ta başlayacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme kursları devam ediyor. Söke İlçe Spor Müdürlüğü tesislerinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda 6-18 yaş arası 160 çocuğa 2 ay boyunca yüzme eğitimi verildi. Su numune sonuçlarının uygun değerlerde çıkmasının ardından 17 Haziran'da faaliyete geçirilen yarı olimpik yüzme havuzunda, 22 Haziran itibarıyla yüzme kursları başlatıldı. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde 6-18 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi aldı. Öte yandan "Mutlu Çarşamba" ve "Engelsiz Spor Okulları" projeleri kapsamında da özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 40 özel gereksinimli çocuk, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen yüzme çalışmalarına katıldı.

İlk 2 aylık grup çalışmaları 14 Ağustos itibarıyla sona ererken, yüzme eğitimlerinin ara vermeden devam edeceği bildirildi. Yeni grupların 17 Ağustos itibarıyla Spor Bilgi Sistemi üzerinden açılacağı ve kayıtların alınacağı belirtildi. Söke'de yüzme kurslarının 12 ay boyunca devam etmesi planlanırken, böylece çocukların yıl boyunca yüzme sporuyla buluşturulması hedefleniyor. Ağustos ayında ilk grubun eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenciye katılım belgeleri de düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke'de Yüzme Eğitimi İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:58
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Söke'de Yüzme Eğitimi İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.