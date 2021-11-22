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Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika

Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

22.11.2021 16:31
Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Söke'de yürütülmekte olan "İşimiz Gücümüz Oyun" projesi kapsamında, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve ikincisi düzenlenen "2021 Yılı Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası" tamamlandı.

Söke'de yürütülmekte olan "İşimiz Gücümüz Oyun" projesi kapsamında, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve ikincisi düzenlenen "2021 Yılı Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası" tamamlandı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Söke Belediyesi, özel bir AVM, Söke Remzi Zeytinoğlu Satranç Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen turnuva; Kulami, Reversi, Mangala, Match Madnees kategorilerinde yapıldı. Birbirinden çekişmeli geçen maçların ardından kategorilerinde dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

"Turnuvanın hakemleri çocuklar oldu"

Hülya Emre Yıldız başkanlığındaki İlçe Akıl ve Zeka Oyunları Proje Ekibinin yürüttüğü turnuvanın, Dünya Çocuk Hakları gününde olması nedeniyle bu kez çocuklar öğretmenlerine hakemlik yaptı. Küçük öğrencilerin, öğretmenlerine hakemlik yapması turnuvaya ayrı bir renk kattı. - AYDIN

Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Belediyesi, Hisarcık, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sökeli öğretmenler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika Spor


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