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Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor' da - Son Dakika

Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor' da

11.02.2022 12:25
Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor' da

Belediye Kütahyaspor 3 lig ekiplerinden Kalecikspor forması giyen sol bek Ali Eren Demirkol ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Belediye Kütahyaspor 3 lig ekiplerinden Kalecikspor forması giyen sol bek Ali Eren Demirkol ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belediye Kütahyaspor, Şanlıurfa doğumlu 23 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Sezonun ilk yarısını 3. Lig 2. Grup takımlarından Kalecik'te geçiren Ali Eren Demirkol, 1'i Türkiye kupası olmak üzere 18 maçta forma giydi. Kariyerine Şanlıurfaspor altyapısında başlayan Ali Eren Demirkol, burada profesyonel oldu ve genç yaşında kaptanlığa kadar yükseldi. Burada 3 sezonda toplam 29 maça çıkan Ali Eren Demirkol 2 gol attı. Daha sonra Kalecikspor'a transfer olan Ali Eren Demirkol burada 1,5 sezon oynadı ve 38 maça çıktı. Demirkol, kariyerinde toplam 67 maça çıkıp 2' de gol attı. - KÜTAHYA

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Belediye Kütahyaspor, Şanlıurfa, Ali Eren, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor' da - Son Dakika Spor


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