Solskjaer: Gelecek Sezon İçin Heyecanlıyım - Son Dakika
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Solskjaer: Gelecek Sezon İçin Heyecanlıyım

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Adana Demirspor galibiyetinin ardından gelecek sezon için heyecan duyduğunu belirtti.

11.05.2025 22:41
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor maçının ardından, "Önümüzdeki sezon için gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Garip bir maç oldu" diyerek başlayan Solskjaer, "Maçın hemen başında sakatlıklardan dolayı oyun çok durdu. Oyun ritmini ilk başta çok yakalayamadık. Oyuncularımın savaşma arzusu gayet iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemizi sağladı. Ciro Immobile'nin golünden sonra skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik" diye konuştu.

Başkan Serdal Adalı'nın tekrardan başkan seçilmesinin ardından transfer hakkında yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine Solskjaer, " Erling Haaland'ı istiyorum. Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek o da daha çok gol atabilecektir. Çok iyi bir insan ve iyi bir lider aslında" şeklinde cevapladı.

"Önümüzdeki sezon için gerçekten heyecanlıyım"

Gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getiren Norveçli teknik adam, "Tabii önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak tabii. Buna iyi karar vermek gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmamız gerekiyor. Başkanımız başta olmak üzere iyi işler için çabalayan birçok yöneticiye sahibiz. Ben sonraki sezon için gerçekten heyecanlıyım. Ama 3 maçımız var henüz lig bitimine. Şu an tek düşüncemiz bu maçları kazanmak için çaba sarf etmek olacak" açıklamalarında bulundu.

" Necip Uysal, Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali"

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı desteklediğini kaydeden Solskjaer, "Manchester United'da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne bir Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak gibi eski tip değerlere saygı duyan bir insanım. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Necip Uysal, Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Uzun süre sonra sahalara döndü. Taraftarın onu nasıl sahiplendiğini gördük. Benim isteğim taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Gün gün bunu daha iyiye götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Adana Demirspor, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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