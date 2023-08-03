Somali Atletizm Federasyonu Başkanı, kilolu yeğenini yarışmaya gönderdiği için görevden alındı - Son Dakika
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Somali Atletizm Federasyonu Başkanı, kilolu yeğenini yarışmaya gönderdiği için görevden alındı

03.08.2023 12:07

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'i görevden aldı. Dahir hakkında 'görevi kötüye kullanmak' ve 'ulusu karalamak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Somali'nin temsilcisi olan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması, hükümetin başarısızlığına yol açmakla suçlanmasına neden oldu.

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.

Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Atletizm, Gençlik, Somali, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somali Atletizm Federasyonu Başkanı, kilolu yeğenini yarışmaya gönderdiği için görevden alındı - Son Dakika


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