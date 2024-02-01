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Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında mağlup oldu - Son Dakika
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Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında mağlup oldu

Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında 2-0 yenildi. Teknik direktör Basatemür, yenilgiye rağmen takımına inandığını belirtti.

01.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında fren yaptı. Üst sıralarda yer alan rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar 35 puanda kalarak Play-Off barajına yaklaşamadı.

Haftayı 8'inci sırada tamamlayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Erzincanspor, Play-Off yarışında bizim rakiplerimizden biri. Dolayısıyla yenilmek kötü oldu. Ancak yolumuz uzun. Avantaj kaybetsek de asla vazgeçmeyeceğiz. Kalan karşılaşmalarımızda gereğini yapacak güçteyiz, ben takımıma inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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