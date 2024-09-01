Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Spor

Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi

Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden Enes Aydın ve Gaziantep FK'dan Yusuf Delen'i transfer etti. Kulüp, yeni transferlere başarılar diledi.

01.09.2024 11:59
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Balıkesirspor'dan 24 yaşındaki santrfor Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 2'şer yıllık, Gaziantep FK'dan 19 yaşındaki forvet arkası Yusuf Delen'le ise 1 yıllık sözleşme imzaladı. Somaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız yeni transferlerimize şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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