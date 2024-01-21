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Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off umutlarını canlandırdı - Son Dakika
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Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off umutlarını canlandırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen Somaspor, Play-Off yolunda umutlandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, takımını kutladı ve seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Somaspor, gelecek hafta Etimesgut Belediyespor ile evinde karşılaşacak.

Somaspor, Arnavutköy Belediyespor\'u mağlup ederek Play-Off umutlarını canlandırdı
21.01.2024 - 11:30,
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci hafta maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen Somaspor Play-Off yolunda yeniden umutlandı. Bu galibiyetle 32 puana yükselen siyah-beyazlılarda teknik direkrtör Burhanettin Basatemür çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Zorlu deplasmandan kazanarak dönmek mutluluk verici, takımı kutluyorum. Play-Off yolunda tekrar güç kazandık. Bundan sonra seri galibiyetlere ihtiyacımız olacak. Oyuncularımda o potansiyel ve kalite var" dedi.

Somaspor gelecek hafta evinde Etimesgut Belediyespor'la oynayacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off umutlarını canlandırdı - Son Dakika
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