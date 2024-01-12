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Somaspor, Cemil Devrim ve Yağızcan Akyürek'i transfer etti - Son Dakika
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Somaspor, Cemil Devrim ve Yağızcan Akyürek'i transfer etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleyen Somaspor, Nazilli Belediyespor'dan forvet Cemil Devrim ve Eynesil Belediyespor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncularla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve başarılar diledi.

Somaspor, Cemil Devrim ve Yağızcan Akyürek\'i transfer etti
12.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:16
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor iki takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen forvet Cemil Devrim ve Eynesil Belediyespor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor forması giyen Cemil Devrim ile anlaşmaya varmıştır. Cemil Devrim ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eynesil Belediyespor forması giyen Kaleci Yağızcan Akyürek ile anlaşmaya varmıştır. Yağızcan Akyürek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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