Somaspor'da Yasin ligin zirvesinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattını yakalamaya çalışan Somaspor'un yıldızı Yasin Abdioğlu, ligin en golcü futbolcusu konumunda. Ligde şimdiye kadar oynadığı 17 maçta 13 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Türkiye'nin bu sezon en golcü oyuncularından olan Yasin'i yalnız TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Batman Petrolspor'da 15 gol atan Aykut Çift sollayabildi. Yasin, Aykut'tan sonra yine 13 kez ağları sarsan 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Fethiyespor'un forveti Nurettin Çakır'la birlikte tüm liglerin en golcü ikinci futbolcusu konumunda.