Somaspor, Etimesgut Belediyespor\'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan Somaspor evinde Etimesgut Belediyespor'u da 2-1 yendi.

Somaspor maçın 22'nci dakikasında Murat Şevik'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan siyah-beyazlılar 67'nci dakikada Niyazi Batuhan'ın golüne engel olamadı: 1-1. Somaspor müsabakada dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arda ile bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 2-1. Konuk takım Etimesgut Belediyespor'da 82'nci dakikada Berk kırmızı kart görürken, maçı kazanan taraf Somaspor oldu.

Somaspor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı, Etimesgut Belediyespor ise 24 puanda kaldı.