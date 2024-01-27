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Somaspor, Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Somaspor, Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Somaspor, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı.

Somaspor, Etimesgut Belediyespor\'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
27.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:10
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan Somaspor evinde Etimesgut Belediyespor'u da 2-1 yendi.

Somaspor maçın 22'nci dakikasında Murat Şevik'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan siyah-beyazlılar 67'nci dakikada Niyazi Batuhan'ın golüne engel olamadı: 1-1. Somaspor müsabakada dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arda ile bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 2-1. Konuk takım Etimesgut Belediyespor'da 82'nci dakikada Berk kırmızı kart görürken, maçı kazanan taraf Somaspor oldu.

Somaspor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı, Etimesgut Belediyespor ise 24 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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